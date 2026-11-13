Apple открыла предзаказ на часть первых устройств для умного дома из новой линейки Apple Home Collection. Доставку доступных для заказа моделей ожидают в период с 11 по 17 декабря, сообщает The Verge.

Какие устройства уже доступны

Сейчас в онлайн-магазине Apple можно заказать только несколько аксессуаров LG Electronics, совместно разработанных для этой коллекции. Это наружная камера LG Outdoor Cam за 299,95 доллара, внутренняя камера LG Indoor Cam за 199,95 доллара и видеодомофон LG Video Doorbell стоимостью 249,95 доллара.

Apple представила Apple Home Collection месяц назад в рамках усиления своего присутствия на рынке умного дома. Компания разрабатывала устройства совместно с LG Electronics и Schneider Electric. Одновременно с началом предзаказов стал доступен умный дисплей HomeView с Siri на основе искусственного интеллекта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Модели без дат отправки

Часть заявленных устройств коллекции пока недоступна для предзаказа и не имеет прогнозируемых дат поставки. К ним относятся камера LG Floodlight Cam за 399,95 доллара, умный дверной замок LG Smart Deadbolt Lock за 349,95 доллара, термостат LG Smart Thermostat за 199,95 доллара, термостат Schneider Home Smart Thermostat за 199,95 доллара и датчик Schneider Home Room Sensor за 39,95 доллара.

Настройка и подключение

Устройства Apple Home Collection не имеют эксклюзивных функций, однако партнерство должно упростить их настройку: для начала работы достаточно поднести iPhone к устройству. Они также используют протокол Thread, который позволяет сохранять подключение при потере доступа к интернету или сети Wi-Fi. Кроме того, устройства могут автоматически обновлять сетевые данные после изменения параметров беспроводной сети.

Читай нас в