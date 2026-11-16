Apple в США объявила о запуске исследования Apple Health AI Usage Study, призванного выяснить, как люди взаимодействуют с разговорными инструментами искусственного интеллекта для вопросов о здоровье и насколько полезны их ответы. Компания планирует привлечь до 200 тысяч участников.

Приложение для медицинских вопросов

Как сообщает The Verge, Apple проводит исследование совместно с OpenEvidence — клинической ИИ-платформой, которой пользуются медицинские работники. Она формирует ответы на основе медицинской информации, в частности из таких источников, как The New England Journal of Medicine.

Участники будут пользоваться новым приложением для iOS: они смогут задавать вопросы о здоровье и оценивать полученные ответы по точности, детализации и релевантности. Ответы должны излагаться понятным языком и содержать ссылки на рецензируемые клинические источники.

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Условия участия и данные HealthKit

Приложение уже доступно для загрузки, а регистрация участников началась. Присоединиться могут люди в возрасте от 21 года, находящиеся в США и имеющие iPhone 15 Pro с iOS 26 или более новой версией системы.

Приложение работает с текстовыми запросами. Их можно диктовать через клавиатуру iOS, однако оно не интегрировано с Siri или Apple Intelligence и не использует Apple Intelligence.

Во время регистрации участники могут добровольно предоставить данные Apple HealthKit — например, о физической активности, сне или результатах клинических лабораторных исследований. Это позволит включать в ответы больше персонального контекста. Apple заявила, что приняла меры для обеспечения конфиденциальности информации, а собранные данные не будут использоваться для обучения моделей ИИ.

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