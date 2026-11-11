В Израиле Арабский совместный список заявил, что будет добиваться отстранения от власти исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху после его выступления против арабских партий в Кнессете, сообщает Anadolu Agency.

Реакция арабских партий

Нетаньяху обвинил Арабский совместный список и Объединенный арабский список в стремлении уничтожить Израиль. В заявлении Арабский совместный список сообщил, что Нетаньяху находится в состоянии полной истерии, а его выступление содержало безумие, подстрекательство, расизм и ненависть.

Блок также заявил, что будет действовать в соответствии с требованием своих избирателей отстранить Нетаньяху, спикера Кнессета и правительство. Лидер Объединенного арабского списка Мансур Аббас также осудил выступление Нетаньяху. В эфире Channel 12 он заявил, что был шокирован использованием официального мероприятия для подстрекательства против арабских граждан Израиля и фабрикации обвинений против них.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Переговоры о новом правительстве

Заявления прозвучали во время переговоров о формировании правительства, которые ведет лидер партии Yashar Гади Эйзенкот после выборов 27 октября, не давших однозначного результата. Его блок из четырех партий имеет 48 мест в 120-местном Кнессете, тогда как лагерь Нетаньяху — 53. Арабский совместный список и Объединенный арабский список вместе имеют 19 мандатов.

Президент Ицхак Герцог в воскресенье официально поручил Эйзенкоту сформировать правительство. На это отведено 28 дней с возможностью продления срока еще на 14 дней. Противники Нетаньяху согласны с необходимостью завершить его правление, но расходятся во взглядах на состав будущего правительства и сотрудничество с арабскими партиями.

Читай нас в