Арбитр НФЛ Уиллард проведет два матча за один день — The Guardian

В США арбитр НФЛ Дон Уиллард в воскресенье должен отработать два матча за один день после того, как Федеральное управление гражданской авиации США на несколько часов приостановило полеты по всей стране. Как сообщает The Guardian, ограничения, введенные в пятницу, нарушили логистику спортивных команд и судейских бригад.

Два матча для одного арбитра

Уиллард сначала будет судить матч между «Майами Долфинс» и «Индианаполис Колтс», который начнется в 13:00 по восточному времени США. Затем ему предстоит преодолеть 112 миль на восток, чтобы работать на вечернем матче между «Питтсбург Стилерс» и «Цинциннати Бенгалс».

Воскресное расписание НФЛ частично облегчило ситуацию, поскольку команды обычно прибывают на матчи накануне. В то же время приостановка полетов вынудила лигу менять назначения судейских бригад.

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Изменения в других лигах

Национальная баскетбольная ассоциация также корректировала составы судейских бригад. Брайан Форте заменил Джейсона Голденберга на матче «Чикаго» — «Миннесота», а Дженна Шредер заменила Форте на игре «Даллас» — «Кливленд». Майкл Смит присоединился к бригаде матча «Бруклин» — «Мемфис», поскольку другой арбитр не успел прибыть вовремя.

Задержки затронули и студенческий американский футбол. Матч Юты против Аризоны, а также игра Аризона Стейт против Сентрал Флориды были перенесены на три часа. Встречу Миссисипи с Оклахомой перенесли на воскресенье, а некоторые команды, в частности Оберн, воспользовались чартерными автобусами.

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