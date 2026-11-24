По данным France 24, Спортивный арбитражный суд во вторник удовлетворил апелляцию Сенегала о возвращении титула Кубка африканских наций после финала в Марокко против хозяев турнира. Решение приняли через 10 месяцев после матча в Рабате, который сопровождался хаосом на поле и столкновениями на трибунах.

Финал в Рабате

Сенегал победил Марокко со счетом 1:0 в дополнительное время. В конце основного времени сенегальская команда покинула поле, протестуя против назначения пенальти в ее ворота.

Игру возобновили примерно через 15 минут после решения конголезского арбитра Жан-Жака Ндалы. Пенальти в исполнении Браима Диаса был отражен, а единственный гол в дополнительное время принес победу Сенегалу. Футбольные правила определяют решения арбитра на поле как окончательные.

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Пересмотр результата

В марте апелляционная инстанция Конфедерации африканского футбола отменила результат финала и присудила Марокко техническую победу 3:0. Судьи сослались на регламент турнира: команда, которая отказывается продолжать игру или покидает поле без разрешения арбитра до окончания матча, считается проигравшей.

Спортивный арбитражный суд рассмотрел доказательства на однодневном слушании в прошлом месяце. Его решение можно обжаловать в Федеральном верховном суде Швейцарии только по ограниченным процедурным основаниям.

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