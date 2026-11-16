Румыния одержала окончательную победу в международном арбитраже по предложенному проекту добычи золота в Рошия-Монтанэ. Специальный комитет Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) отклонил заявление Gabriel Resources об отмене арбитражного решения.

Решение комитета

Как сообщает Romania Insider, специальный комитет принял решение 13 ноября. Министерство финансов Румынии назвало результат окончательной победой государства в этом международном арбитраже.

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Действие решения 2024 года

Комитет рассмотрел заявление Gabriel Resources и ее дочерней компании, зарегистрированной на Джерси, которая пыталась добиться отмены арбитражного решения от 8 марта 2024 года.

Отклонение этого заявления означает, что решение 2024 года полностью сохраняет силу. Им были отклонены требования компаний о компенсации от Румынии на сумму примерно 6,5 млрд долларов США.

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