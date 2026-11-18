В Испании футбольный клуб «Реал Мадрид» подписал новый шестилетний контракт с турецким вингером Ардой Гюлером. Соглашение будет действовать до 2032 года, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на заявление клуба.

Контракт до 2032 года

«Реал Мадрид» объявил о новом соглашении в среду, 18 ноября. Предыдущий контракт 21-летнего футболиста с клубом действовал до 2029 года. Новый договор предусматривает, что Гюлер будет оставаться игроком мадридской команды до 2032 года.

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Гюлер является турецким вингером и выступает за сборную Турции. В сообщении не уточняются финансовые условия его нового контракта с клубом.

Выступления в этом сезоне

В нынешнем сезоне Гюлер сыграл в 14 из 16 матчей «Реала». На его счету четыре гола и семь результативных передач.

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