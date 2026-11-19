Министерство иностранных дел Аргентины осудило официальный визит принцессы Анны на Фолклендские острова, назвав его «провокацией». Буэнос-Айрес также отверг мероприятия с ее участием на архипелаге, находящемся под управлением Великобритании и известном в Аргентине как Мальвинские острова, а также на острове Южная Георгия. Об этом сообщает The Independent.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, аргентинское внешнеполитическое ведомство обвинило Великобританию в проведении этих мероприятий «в рамках незаконной британской оккупации» островов и прилегающих вод. Аргентина заявляет претензии на суверенитет над Фолклендскими островами и Южной Георгией.

Спор из-за нефтяного проекта

Дипломатический спор разворачивается на фоне напряженности вокруг морского нефтяного проекта Sea Lion. Его реализуют британская компания Rockhopper Exploration и ее израильский партнер Navitas Petroleum.

В прошлом месяце правительство президента Аргентины Хавьера Милея обратилось в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге с просьбой вмешаться и остановить разработку месторождения. Это произошло после того, как Rockhopper сообщила о намерении начать добычу нефти к северу от островов не позднее января 2028 года. Решение по запросу Аргентины о срочных временных мерах запланировано на 28 ноября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Милей ранее называл бурение «незаконным разграблением» природных ресурсов Аргентины и поддерживал законодательные инициативы по усилению ответственности для компаний, работающих в спорных водах. В сентябре аргентинский суд также выдал предписание, направленное на блокирование проекта, после экологического иска местных общественных групп.

Программа визита принцессы Анны

Букингемский дворец представил поездку принцессы Анны, которая продлится до 20 ноября, как визит по сохранению наследия и увековечению памяти. Она посетила острова в качестве покровительницы South Georgia Heritage Trust, открыла новый спортивный комплекс в Стэнли и мемориал полярному исследователю сэру Эрнесту Шеклтону.

Великобритания непрерывно управляет Фолклендскими островами с 1833 года, не признает претензий Аргентины на суверенитет и подчеркивает право жителей островов на самоопределение и разработку природных ресурсов. В 1982 году государства вели 74-дневную войну за территорию, завершившуюся капитуляцией аргентинских сил. ООН признает наличие спора о суверенитете и призывает обе стороны воздерживаться от односторонних действий в регионе.

Читай нас в