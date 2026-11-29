Сборная Аргентины по регби обыграла Шотландию со счётом 34:26 в матче Nations Championship на стадионе «Аллианц Стэдиум Твикенем». Шотландцы первыми вышли вперёд благодаря попытке Джейми Доби, однако затем пропустили пять попыток.

Пять попыток Аргентины

У аргентинцев попытки занесли флай-хав Томас Альборнос, вингеры Игнасио Менди и Родриго Исгро, хукер Хулиан Монтойя и восьмой Хуан Мартин Гонсалес. Как сообщает Sky Sports News, аргентинцы завершили год победой после крупных поражений от Ирландии и Франции в этом месяце.

Шотландия сократила отставание в концовке

Во втором тайме капитан шотландцев Рори Дарг занёс попытку, после которой отставание команды сократилось до трёх очков. Однако Рори Сазерленд был временно удалён за нарушение во время маула, а Аргентина после этого дважды увеличила преимущество.

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Когда время матча уже истекло, аргентинцы вели 34:19. Попытка Джорджа Хорна в последний момент установила окончательный счёт 34:26. Летом Шотландия победила Аргентину в гостях со счётом 47:38.

Следующий матч Шотландия проведёт 6 февраля 2027 года против Италии в Эдинбурге в рамках Кубка шести наций. Аргентина 10 июля 2027 года сыграет с Австралией в Сиднее в Rugby Championship.

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