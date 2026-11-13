Аргентина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с просьбой применить временные меры, которые должны помешать Великобритании и компаниям продвигать нефтяной проект Sea Lion в спорных водах вблизи Мальвинских (Фолклендских) островов. Аргентинская делегация просит остановить новое бурение и установку добывающих объектов, сообщает Buenos Aires Times.

Аргументы аргентинской стороны

Представители Аргентины заявили, что трибунал обладает юрисдикцией prima facie для рассмотрения ходатайства, а права, на которые ссылается страна, являются правдоподобными и нуждаются в защите до завершения арбитража. Они также утверждают, что предлагаемое бурение недалеко от островов может нанести непоправимый ущерб.

Правовед Марсело Кохен заявил, что трибунал может принять временные меры, не высказываясь по поводу аргентинской претензии на суверенитет над островами. По позиции Аргентины, обращение направлено на недопущение односторонней разработки природных ресурсов в спорной зоне.

Нидерландский юрист Нико Схрейвер подчеркнул срочность дела. По его словам, после окончательного инвестиционного решения от 10 декабря 2025 года проект Sea Lion перешел от разведки к конкретному плану добычи. Согласно данным, представленным делегацией, проект предусматривает до 26 постоянных подводных скважин и запланированную добычу 310,5 миллиона баррелей нефти.

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Возможные иски против руководителей компаний

Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно также заявил, что страна может подать уголовные иски против руководителей компаний Rockhopper и Navitas, участвующих в Sea Lion. По его словам, правительство считает, что эти компании и их директора могут совершать преступления по аргентинскому законодательству, и намерено действовать.

Кирно добавил, что компании уже были санкционированы в соответствии с национальным законодательством. Аргентина, по его словам, будет использовать юридические, дипломатические и судебные инструменты, чтобы воспрепятствовать разработке ресурсов архипелага.

Слушания в трибунале завершились. Срок принятия решения не установлен, однако источники, связанные с делегацией, предполагают, что оно может быть принято до конца месяца.

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