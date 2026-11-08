Аргентина ввела стандарт безопасности цепочек поставок SCS 9001 для закупок телекоммуникационного оборудования государственным сектором. Распоряжение № 7/2026 Национального центра кибербезопасности, опубликованное в официальном вестнике 6 ноября 2026 года, касается оборудования для критической телекоммуникационной инфраструктуры.

Кого касаются требования

Правила распространяются на национальный государственный сектор, в том числе на государственные компании, которые закупают оборудование, заключают контракты в отношении него или эксплуатируют его для критических телекоммуникационных сетей. К таким структурам относится государственный оператор сетей ARSAT. Частные компании формально не обязаны выполнять новые требования, однако могут столкнуться с ними при участии в государственных тендерах.

Как сообщает The Rio Times, SCS 9001 разработала Telecommunications Industry Association — американская отраслевая организация в сфере телекоммуникаций. Сертификация оценивает процессы производителя по всей цепочке поставок, а не отдельные устройства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сроки и переходный период

Национальный центр кибербезопасности должен в течение 90 дней определить сети, которые будут считаться критическими, а также распределить оборудование по уровням критичности. Согласно сообщениям о приложении к распоряжению, предусмотрены четыре уровня, а сертификация SCS 9001 будет обязательной для двух самых высоких.

В сообщениях о приложении также говорится о 36-месячном переходном периоде: в это время поставщикам будет достаточно подтвердить начало процедуры сертификации. Для уже установленного оборудования могут предусматриваться планы адаптации, а решение о его замене должно быть обоснованным.

Влияние на поставщиков

Распоряжение не называет конкретных компаний или стран и не устанавливает запретов по национальному признаку. В то же время местные СМИ отмечали, что TIA не сертифицирует компании из списков ограничений правительства США, к которым относятся Huawei и ZTE. В сообщениях о распоряжении не приводилась оценка стоимости возможного перехода операторов на другое оборудование.

Читай нас в