Федеральная судья Мария Эухения Капучетти в Аргентине распорядилась провести первоначальные следственные действия, чтобы выяснить, помогало ли правительство президента Хавьера Милея бразильскому сенатору Флавио Болсонару во время его транзита из Бразилии в Майами через Аргентину. Как сообщает Buenos Aires Times, производство также касается возможных нарушений миграционного контроля и вероятного содействия чиновников его передвижению по стране.

Запросы в государственные органы

Судья удовлетворила ходатайство прокурора Паломы Очоа об истребовании информации у ряда государственных структур. Министерство иностранных дел должно сообщить, получало ли оно ранее предупреждения или запросы, связанные с судебной ситуацией бразильского сенатора.

От миграционных органов суд требует подробный отчет о процедурах контроля. Капучетти также запросила записи камер налогового ведомства ARCA, федеральной полиции, пограничной службы и оператора аэропортов Aeropuertos Argentina, чтобы установить передвижения Болсонару по территории Аргентины.

По данным издания, прокуратура федерального суда Комодоро-Пи в Буэнос-Айресе также стремится объединить несколько жалоб, поданных представителями оппозиции. Дело, начавшееся с жалобы лидера Partido Obrero Габриэля Солано, дополнило заявление депутата-социалиста Эстебана Паулона.

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Пересечение границы и чартерный рейс

Аргентинская миграционная служба разрешила Болсонару и членам его семьи въезд по бразильским документам. Следствие, в частности, проверяет возможную причастность специальной охраны, связанной с советником президента Сантьяго Капуто, транспортных средств двунациональной ГЭС Ясирета и сотрудников разведывательного агентства SIDE.

Глава кабинета министров Диего Сантилли публично заявил, что транзит Болсонару через страну был законным, поскольку ограничений со стороны Интерпола не существовало. По данным аргентинских властей, Болсонару пересек границу с Бразилией по суше во вторник вечером, а позднее вылетел в Майами из Пуэрто-Игуасу. Как именно он добрался из Бразилиа до приграничной зоны, пока неизвестно.

Владелец авиакомпании Baires Fly SA Луис Гранде сообщил AFP, что полет частным самолетом организовал и оплатил посредник авиационного рынка, который живет в США. По словам Гранде, посредник перевел 150 тысяч долларов со своего счета в американском банке в аргентинский банк. Он также заявил, что не знает клиента этого посредника.

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