Аргентинский полузащитник Леандро Паредес упал во время телевизионного интервью после финала Кубка Южной Америки в Барранкилье, Колумбия. Его клуб «Бока Хуниорс» в решающем матче победил бразильский «Атлетико Минейро» со счётом 2:0, сообщает BBC Sport.

Жара и влажность

32-летний футболист тяжело переносил жару и высокую влажность в Барранкилье. Паредеса заменили во втором тайме, а позже он упал во время разговора с тележурналистом. На опубликованных кадрах видно, как журналист пытался поддержать игрока, чтобы смягчить его падение.

Состояние футболиста

После оказания помощи Паредес смог дойти до раздевалки и присоединился к празднованию команды. После матча он сообщил в Instagram, что это было лишь головокружение.

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Главный тренер «Бока Хуниорс» Родольфо Арруабаррена заявил, что заметил трудности у полузащитника в конце первого тайма. По его словам, в перерыве состояние игрока несколько улучшилось, однако примерно через 10 минут второго тайма было видно, что он испытывает трудности.

Парадес начал карьеру в «Бока Хуниорс», а в 2015 году переехал в Европу, где играл за «Пари Сен-Жермен», «Рому» и «Ювентус».

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