Исследователи Рокфеллеровского университета обнаружили, что увеличение содержания аминокислоты аргинина в рационе мышей уменьшало образование опухолей толстой кишки и облегчало течение инфекций гриппа и SARS-CoV-2. Дополнительный аргинин также улучшал состояние мышей, которым его давали уже после заражения гриппом, сообщает ScienceDaily.

Результаты исследования опубликовали в журнале Cell. Авторы подчеркивают, что эксперименты проводились на мышах, поэтому эффективность добавок аргинина для профилактики или лечения рака, гриппа или COVID-19 у людей пока не доказана и требует отдельных исследований.

Как аргинин влияет на иммунное распознавание

Аргинин — аминокислота, которую организм вырабатывает самостоятельно и получает из продуктов, богатых белком. В клеточных экспериментах команда под руководством Сохаила Тавазои выяснила, что при дефиците аргинина снижался уровень 414 белков. Среди них были белки системы MHC-I — главного комплекса гистосовместимости класса I.

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Эти белки располагаются на поверхности клеток и демонстрируют Т-клеткам фрагменты белков изнутри клетки. Так иммунная система может распознавать инфицированные вирусом или злокачественно измененные клетки. При нехватке аргинина рибосомы, синтезирующие белки, останавливались во время образования компонентов MHC-I. В результате на поверхности клеток появлялось меньше таких молекулярных сигналов, что могло затруднять иммунной системе распознавание угрозы.

Результаты в моделях рака и инфекций

У мышей на диете с пониженным содержанием аргинина формировалось больше опухолей толстой кишки. Напротив, у животных, получавших больше этой аминокислоты, опухолей было меньше. В отдельных моделях гриппа и SARS-CoV-2 мыши с рационом, обогащенным аргинином, имели более легкие симптомы вирусных инфекций.

Ученые предполагают, что аргинин в будущем можно будет проверить в качестве дополнения к иммунотерапии рака или для людей с повышенным риском респираторных вирусных инфекций. В то же время авторы работы подчеркивают, что эти возможности пока остаются экспериментальными.

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