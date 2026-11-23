Археологи Борнмутского университета предположили, что Верика — правитель атребатов в Британии железного века, которого долгое время считали мужчиной, — могла быть женщиной. Атребаты контролировали территории, охватывавшие значительную часть современных графств Хэмпшир и Западный Суссекс. Об исследовании сообщает ScienceDaily.

Примерно в 40 году нашей эры Верику отстранили от власти. После этого правительница или правитель бежала в Рим и обратилась за помощью к императору Клавдию. Римский историк Кассий Дион утверждал, что это обращение побудило Клавдия принять решение о вторжении в Британию в 43 году. Если это изложение верно, действия Верики могли повлиять на начало римского завоевания Британии.

Аргументы исследователя

Руководитель археологических полевых работ Борнмутского университета Майлз Расселл считает, что историки XIX века ошибочно отождествили Верику с мужчиной из-за патриархальных представлений. Одним из аргументов он называет окончание имени на «а», характерное, по его словам, для имён других известных женщин-правительниц того периода — Картимандуи, правившей бригантами, и Боудикки, предводительницы иценов.

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На монетах Верики имеется латинский титул rex, который традиционно переводят как «король». Расселл утверждает, что этот титул не обязательно относился только к мужчинам, а его использование на монетах свидетельствует о полном одобрении власти Верики императором. Исследователь также обращает внимание на изображения на монетах: в отличие от мужчин-воинов, характерных для монет других британских правителей железного века, фигура Верики, по его оценке, имеет выраженные женские черты.

Возможная роль в римском вторжении

По мнению Расселла, Верика могла быть не только политическим поводом для римского вмешательства, но и союзницей Клавдия. Он предполагает, что правительница могла предоставить римлянам тактическую информацию и поддержку на месте. Исследователь также считает, что отстранение Верики от власти дало Клавдию политическое оправдание для военной кампании.

Исследование Расселла о Верике представлено в книге Caratacus: Great king of Britain, изданной Bloomsbury, а также обсуждается в последнем выпуске журнала Current Archaeology.

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