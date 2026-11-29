Армия Австрии планирует запретить въезд на военные базы автомобилям Tesla, китайским машинам, а также моделям Volvo. Ограничения будут касаться кадровых военнослужащих и гражданских работников армии, прибывающих на службу на личном транспорте. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Критерий — серверы за пределами Европы

По словам представителя австрийских военных Михаэля Бауэра, главным критерием будет хранение данных, которые собирает автомобиль, на серверах за пределами Европы. Речь, в частности, идет об информации о расположении военных объектов.

В ограничения планируют включить Volvo, поскольку бренд с 2010 года находится в собственности Китая. Они также будут касаться Tesla, хотя это американский производитель.

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Опасения относительно автомобильных камер

Бауэр заявил, что китайские автомобили, в частности, имеют много камер, а данные с них, по его словам, будут отправляться китайским разведывательным службам независимо от желания владельцев. Это заявление представитель сделал, объясняя запланированные меры безопасности.

Работники, прибывающие на службу на собственных автомобилях, не смогут въезжать на них на территорию военных объектов. Австрийские военные в настоящее время обсуждают практическое внедрение ограничений с советом работников.

Китайские автомобили составляют около 15% продаж на австрийском рынке. Австрийские военные планируют действовать по примеру Армии обороны Израиля и немецких военных. В Израиле китайским автомобилям уже запретили въезд на военные базы, а оборонные предприятия прекратили предоставлять китайские авто в лизинг своим сотрудникам.

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