Вооруженные силы Йемена заявили, что расследуют сообщения о возможном применении силами хуситов боеприпасов с токсичными веществами в юго-западной провинции Таиз. Как сообщает Anadolu Agency, по данным военных, после таких случаев среди гражданских и бойцов сил сопротивления могли быть случаи отравления и удушья.

Проверка сообщений с фронта

Министерство обороны Йемена заявило, что серьезно относится к полевым сообщениям с фронтов в Таизе о возможном использовании токсичных материалов. Ведомство призвало провести срочное расследование, чтобы установить природу веществ, задокументировать их воздействие и выяснить, кто мог их поставлять.

Военные также заявили, что сообщения поступили на фоне продолжающихся атак хуситов на Таиз. По утверждению армии, речь идет о снайперском огне, неизбирательных обстрелах жилых районов и блокировании дорог, что препятствует доступу к воде, продовольствию, медикаментам и другим необходимым товарам.

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Призыв к международным организациям

Вооруженные силы Йемена предостерегли хуситов от нападений на гражданских и применения запрещенных методов ведения войны. Они подчеркнули, что защита гражданского населения и прекращение осады Таиза являются обязанностью государства и его военных в соответствии с конституционными обязательствами и международным гуманитарным правом.

Минобороны также призвало ООН и международные организации поддержать срочное расследование и усилить давление для открытия дорог и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Таиз остается одним из главных очагов войны в Йемене: хуситы удерживают позиции вокруг части провинции с 2015 года, а ограничения на основных маршрутах способствовали затяжному гуманитарному кризису.

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