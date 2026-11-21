Правительственная армия Йемена заявила, что в ходе 854 операций против хуситов на нескольких фронтах были убиты или ранены 193 полевых командира и бойца группировки. Как сообщает Anadolu Agency, операции проводились в рамках кампании «Рассвет Йемена».

Детали операций

Представитель армии Маджед аль-Назили сообщил, что правительственные силы при поддержке Народного сопротивления провели эти операции в течение последних часов. По его словам, они включали 31 авиаудар, 687 артиллерийских обстрелов, 91 атаку беспилотниками и 45 ударов с использованием ракетных пусковых установок.

Военные утверждают, что операции были направлены против позиций, скоплений и укреплений хуситов. Согласно заявлению армии, также были уничтожены или повреждены 81 транспортное средство и единица военной техники, а также командные центры, наблюдательные посты и укрепления. Приведенные данные о потерях хуситов не имеют независимого подтверждения.

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Удары коалиции

Армия также сообщила об ударах коалиции во главе с Саудовской Аравией по объектам в порту Ходейда на западе Йемена и в столице Сане. Она заявила, что хуситы использовали эти объекты для поддержки военных операций.

Коалиция заявила об уничтожении семи военных целей в Сане, в том числе шести мастерских по изготовлению и сборке конструкций для пусковых установок баллистических ракет и беспилотников. Также, по ее утверждению, был поражен крупный склад снабжения хуситов.

По словам аль-Назили, операции против хуситов продолжаются на фронтах в Эль-Джауфе, Марибе, Таизе и на юге страны. Правительственные силы начали кампанию «Рассвет Йемена» 5 октября, чтобы вернуть территории, находящиеся под контролем хуситов.

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