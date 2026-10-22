Армия Йемена заявила, что хуситы в четвертый раз за несколько часов атаковали международный аэропорт Аль-Райян в городе Мукалла — административном центре провинции Хадрамаут. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на сайт Министерства обороны Йемена September Net.

Заявление военных

Представитель йеменской армии генерал-майор Маджед ан-Нузайли заявил, что группировка хуситов совершила четвертую атаку на аэропорт в Мукалле. По его словам, атаки на аэропорты направлены на «навязывание блокады йеменскому народу».

Аль-Райян является одним из важных гражданских аэропортов Йемена и обслуживает миллионы людей в Хадрамауте и других провинциях. Хуситы не стали сразу комментировать заявление военных.

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Другие сообщения об атаках

В среду хуситы атаковали аэропорт Аль-Райян тремя беспилотниками. По данным корреспондента Anadolu Agency, это была первая атака на аэропорт после возобновления военной эскалации в июле.

Государственный канал Saba также сообщил, что хуситы нацелили баллистическую ракету на международный аэропорт Адена на юге Йемена, не приведя других деталей. Местные жители рассказали Anadolu Agency, что слышали громкий взрыв возле аэропорта.

События происходят на фоне военного наступления международно признанного правительства Йемена против хуситов на юго-западе страны. Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и несколько других провинций; в 2015 году в поддержку международно признанного правительства вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией.

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