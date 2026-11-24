Вооруженные силы Йемена заявили о готовности отразить возможное наступление хуситов на Аден — город, являющийся оплотом международно признанного правительства страны. По словам военного представителя полковника Маджида аль-Нузайли, подразделения хуситов находятся примерно в 60 километрах от города.

Как сообщает France 24, йеменские военные считают угрозу серьезной и заявляют, что подготовили оборону Адена. Аль-Нузайли подчеркнул, что захвата города не произойдет и правительственные силы не допустят, чтобы он оказался под угрозой.

Продвижение хуситов

Заявление военных прозвучало после продвижения хуситов в этом месяце и отвода правительственных сил из районов вблизи Красного моря. Правительство объяснило передислокацию необходимостью усилить войска там, где этого требует ситуация, в том числе для защиты Адена и соседних провинций.

15 ноября шесть йеменских источников сообщили AFP, что хуситы установили контроль над районами Аль-Макатира и Аль-Мадариба и заняли позиции в 60 километрах от южного города.

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Заявление руководства Йемена

Глава Президентского совета Йемена Рашад аль-Алими заявил, что доверяет способности йеменского народа и вооруженных сил положить конец угрозе со стороны хуситов независимо от изменений на линии фронта.

По данным правительственных военных источников, хуситы в последние недели неоднократно наносили удары по Адену. Во время атаки 15 октября был атакован президентский дворец, погибли четыре человека. Ранее хуситы уже безуспешно пытались захватить Аден в начале войны в 2015 году.

Международно признанное правительство Йемена базируется в Адене после того, как хуситы вытеснили его из столицы Саны в 2014 году. По последним данным ООН, после срыва перемирия в июле боевые действия унесли более 1 600 жизней и вынудили более 300 тысяч человек покинуть свои дома.

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