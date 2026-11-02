Армия Йемена заявила, что за предыдущие 24 часа провела 1 272 операции против хуситов и нейтрализовала почти 500 их бойцов и полевых командиров. Как сообщает Anadolu Agency, представитель армии Маджед ан-Нузайли не уточнил, сколько человек из этого числа погибли или получили ранения.

Операции на нескольких фронтах

По словам представителя, в ходе операций были уничтожены или повреждены 169 транспортных средств, единиц техники и тяжелого вооружения. Удары наносились по позициям хуситов, их подкреплениям, укреплениям, огневым позициям и маршрутам снабжения в рамках операции «Рассвет Йемена».

Ан-Нузайли заявил, что действия военных поддержали наземное наступление и возвращение позиций на фронте в Эль-Джауфе на севере страны. Правительственные силы также продолжали операции в провинциях Мариб, Эль-Байда, Лахдж и Таиз.

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Бои в Таизе и Эль-Джауфе

В Таизе подразделения армии и союзные бойцы Народного сопротивления сражались с хуситами при поддержке боевой авиации, беспилотников и артиллерии, утверждает представитель. Он также заявил, что силы принимали меры для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Ранее армия сообщила о сбитии двух беспилотников хуситов и авиаударах по их позициям в районе Эль-Мисрах к югу от Таиза. В то же время Министерство внутренних дел заявило, что удар беспилотника хуситов по дому на западе Таиза убил женщину и девочку, еще одна женщина получила ранения. Правительственные силы также сообщили об установлении контроля над стратегическим горным хребтом Хувейшиан в Эль-Джауфе.

Правительственные силы начали операцию «Рассвет Йемена» 5 октября. Ее целью они называют восстановление государственных институтов из-под контроля хуситов и возвращение столицы Саны. По данным ООН, эскалация боевых действий, возобновившаяся в июле, привела к гибели и ранениям тысяч людей и перемещению более четверти миллиона жителей.

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