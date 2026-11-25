Армия Йемена заявила о гибели 27 бойцов группировки хуситов во время наступления в юго-западной провинции Таиз. Как сообщает Anadolu Agency, операцию провели в районе Аль-Мисрах при поддержке сил Народного сопротивления.

Наступление в районе Аль-Мисрах

35-я бронетанковая бригада заявила, что ее военные атаковали позиции хуситов. По утверждению бригады, во время операции также были ранены другие члены группировки, а ее оборонительные сооружения получили повреждения.

В другой части провинции Таиз артиллерийский обстрел хуситов привел к гибели девочки в деревне Янан, сообщило государственное агентство Saba.

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Заявления об атаках в других провинциях

В центральной провинции Мариб армия заявила о сбитии беспилотника хуситов, который нес взрывчатку. Также, по данным военного сайта, армейские дроны нанесли удары по позициям группировки к юго-востоку от Аль-Хазма в северной провинции Аль-Джауф.

Отдельно военный представитель хуситов Яхья Сари заявил, что Саудовская Аравия за 24 часа нанесла 72 авиационных и ракетных удара в нескольких провинциях Йемена.

Конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы захватили столицу Сану и другие районы страны. Новая эскалация между правительственными силами и хуситами началась в июле после срыва перемирия, заключенного в 2022 году.

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