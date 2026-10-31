В Иране представитель армии Мохаммад Акраминья заявил, что новое нападение США может распространить войну на значительно более широкую географическую территорию. В публикации в соцсети X он предупредил: если президент США вновь прибегнет к региональным действиям под давлением сторонников Израиля, война охватит более крупный регион.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также заявил о готовности вооруженных сил страны противодействовать тем, кто осмелится причинить вред иранцам. Подробностей возможных действий в Тегеране не привели.

Посредничество Катара

Заявления прозвучали на фоне дипломатических контактов, направленных на предотвращение возобновления боевых действий. В пятницу в Тегеран прибыла делегация Катара для переговоров с высокопоставленными иранскими чиновниками. Катар и Пакистан выступают посредниками между сторонами конфликта, однако пока не достигли долгосрочной договоренности.

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Газета The Wall Street Journal сообщила, что вице-президент США Джей Ди Вэнс по поручению президента Дональда Трампа направил письмо главе службы безопасности Ирана Мохсену Резаи. По данным издания, это была попытка возобновить переговоры и предотвратить дальнейшие американские удары. Иран подтвердил получение письма, но об ответе не сообщал.

Ситуация в Ормузском проливе

По данным Asharq Al-Awsat, в последнее время боевые действия сосредоточились вокруг Ормузского пролива — важного маршрута для экспорта энергоносителей из Персидского залива. Издание утверждает, что Иран блокирует пролив с начала войны, а США в ответ блокируют иранские порты, пытаясь усилить экономическое давление на страну.

Издание также отмечает, что конфликт вызвал рост цен на энергоносители и стал непопулярным среди американских избирателей накануне промежуточных выборов в США.

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