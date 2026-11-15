Армия обороны Израиля в течение прошлой недели провела учения подразделений связи и киберзащиты одновременно в Северном и Южном командованиях. Маневры состоялись на фоне обеспокоенности возможной эскалацией с Ираном и вероятными атаками на израильский тыл со стороны связанных с Тегераном группировок в регионе, сообщает Jerusalem Post.

Сценарии чрезвычайных ситуаций

В учениях участвовали батальоны и роты батальона «Эйтаним». Военные отрабатывали различные чрезвычайные и сложные оперативные сценарии, призванные воспроизвести вызовы, с которыми войска могут столкнуться в экстренной ситуации.

Одной из задач было обеспечение непрерывной связи между подразделениями на местах и их командными пунктами в условиях, когда системы коммуникации могут быть повреждены или нарушены. Во время маневров также учитывался опыт, полученный после атак 7 октября.

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Развертывание цифровой инфраструктуры

Военные тренировались оперативно развертывать оборудование связи и создавать цифровую инфраструктуру с нуля для поддержки действий в режиме реального времени. Отдельно отрабатывалось сохранение возможностей командования и управления при различной погоде, на сложной местности и на значительном расстоянии от границы.

Глава Управления связи и киберзащиты генерал-майор Авиад Даган определил приоритетом независимость и превосходство армии в возможностях связи, чтобы управление войсками не было нарушено даже во время атак, сбоев или тяжелых чрезвычайных ситуаций. В рамках учений управление также испытало новые возможности.

Начальник службы связи Армии обороны Израиля бригадный генерал Омер Коэн заявил, что учения являются частью постоянного процесса усиления оперативной готовности подразделений связи во всех секторах.

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