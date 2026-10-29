Израильская армия заявила о запуске перехватчика по подозрительной воздушной цели, обнаруженной вблизи ее военных на юге Ливана. Как сообщает Anadolu Agency, сирены воздушной тревоги не включали в соответствии с политикой армии.

В заявлении в социальной сети X израильские военные не уточнили характер цели и не сообщили, удалось ли ее перехватить.

Удары на юге Ливана

Ливанское Национальное информационное агентство NNA сообщило о двух последовательных авиаударах по Кфар-Тебниту. По его данным, удары также нанесли по окрестностям Барашита и району Вади-эль-Худжайр.

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NNA также сообщило, что израильские военные провели демонтаж в Дейр-Мимасе. Над Мансури, по данным агентства, взорвались два беспилотника со взрывчаткой, которые до этого низко пролетели над городом и соседними Клайлехом и Буют-ас-Сайядом.

Соглашение и дальнейшие атаки

По данным NNA, израильская авиация также летала на малой высоте над южным Ливаном, имитировала налеты и сбрасывала осветительные ракеты. Соглашение, достигнутое 26 июня при посредничестве США, предусматривает постепенный вывод израильских войск с оккупированной ливанской территории в обмен на развертывание ливанской армии и разоружение вооруженных группировок.

Согласно данным, приведенным Anadolu Agency, с 2 марта в результате атак Израиля на Ливан погибли не менее 4 386 человек, еще 12 407 получили ранения, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Израиль, по данным агентства, продолжает удерживать районы на юге Ливана, включая территории, занятые во время войны 2023–2024 годов.

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