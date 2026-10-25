Армия Израиля введет блокаду Западного берега в день выборов — Der Spiegel

Армия Израиля заявила, что во вторник, в день парламентских выборов в стране, введет блокаду оккупированного Западного берега реки Иордан. Для палестинцев также планируют закрыть все наземные переходы между Западным берегом и Израилем, сообщает Der Spiegel.

Ограничения для работников

По данным израильских военных, в воскресенье и понедельник палестинским работникам не разрешат въезд в израильские поселения на Западном берегу и в долине Иордана. Исключения предусмотрены для промышленных зон и ограниченного числа разрешенных районов.

Израильское политическое руководство одобрило рекомендацию Министерства обороны запретить палестинским работникам въезд во все поселения и промышленные зоны в день выборов.

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Операция в Хевроне

Ограничения объявили на фоне израильской военной операции на Западном берегу после нападения вооруженных палестинцев возле Хеврона в пятницу. По информации армии Израиля, в результате нападения погибли двое военных, еще трое получили ранения. Двое подозреваемых в нападении из Хеврона были убиты, сообщили военные.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что около 2 тысяч палестинцев были вытеснены из своих домов в Хевроне. Он заявил, что жителям не разрешат вернуться в свои районы, пока израильские силы не решат проблемы, связанные с ХАМАС в Хевроне.

Мэр Хеврона Юссеф аль-Джабари ранее заявил телеканалу Al Jazeera, что с начала израильских рейдов в пятницу 2200 человек были вытеснены из своих домов. Армия Израиля сообщила об антитеррористических операциях примерно в 40 районах и в 400 локациях Западного берега, проведенных совместно с пограничной полицией и спецслужбой. По ее данным, задержаны около 40 подозреваемых, среди которых есть члены ХАМАС и «Исламского джихада».

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