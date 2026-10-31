Армия Израиля в пятницу снесла в Хевроне на оккупированном Западном берегу дома двух нападавших, которые 23 октября убили двух израильских военных на контрольно-пропускном пункте. Оба нападавших погибли во время атаки. Как сообщает Asharq Al-Awsat, снос произошел в рамках масштабной израильской операции в районах возле КПП.

После нападения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести операцию. По данным издания, она привела к принудительному перемещению более 3 тысяч палестинцев и вызвала протесты местных жителей. Палестинские чиновники обвинили Нетаньяху в попытке использовать операцию для мобилизации поддержки в преддверии всеобщих выборов в Израиле, запланированных на вторник. Израильское правительство назвало действия военных ответом на нападение на солдат.

Снос и ограничения в Хевроне

По словам местных жителей, в снесенных 30 октября домах ранее жили жены и дети нападавших. В течение предыдущей недели военные вынудили палестинцев покинуть этот район. Местные чиновники также сообщили о сносе других домов, магазинов, дорог и заводов в Хевроне, однако точный масштаб разрушений остается неясным.

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Армия Израиля заявила, что будет и далее действовать на упреждение и наступательно, чтобы предотвращать атаки на Западном берегу и защищать жителей региона. Военные также перекрыли большинство въездов в Хеврон, существенно ограничив передвижение палестинцев, в том числе тех, кто нуждается в медицинской помощи.

Реакция ООН и нападения поселенцев

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что перемещение жителей вызывает серьезную обеспокоенность по поводу неоправданного и непропорционального применения силы. По его словам, угрозы опустошить и уничтожить целые районы также порождают опасения этнических чисток.

В тот же день возле деревни Кафр-Малик недалеко от Рамаллы свидетели Reuters зафиксировали, как израильские поселенцы толкали палестинцев и мешали фермерам собирать оливки в присутствии военных. Армия заявила, что отреагировала на сообщения поселенцев о бросании камней палестинцами и задержала двух палестинцев. На сообщения о нападениях поселенцев военные не ответили, а корреспондент Reuters не видел, чтобы палестинцы бросали камни. Правозащитная организация Yesh Din сообщила как минимум о 135 физических нападениях во время сбора оливок по состоянию на 23 октября.

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