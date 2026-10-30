Народно-освободительная армия Китая проводит кампанию по сокращению расходов, в рамках которой офицерам раздают подержанные портфели, а воинские части повторно используют детали оборудования и праздничные украшения, а также вводят двустороннюю печать. Об этом сообщает South China Morning Post.

Кампания экономии

Эти меры являются частью более широкой политики экономии в китайских вооруженных силах в рамках 15-го пятилетнего плана Пекина на 2026–2030 годы. План предусматривает развитие армии через бережливость, повышение эффективности, снижение расходов и устойчивость. Военным также поручили усовершенствовать систему закупок и сократить расходы на обучение, управление и техническое обеспечение.

Подразделение ВВС в составе Восточного командования использовало старые декоративные флаги для праздничного оформления вместо закупки новых, сообщает газета PLA Daily. Там также начали поощрять двустороннюю печать, повторное использование деталей и совместные поездки в одинаковые пункты назначения. Сэкономленные средства направили на спортивное оборудование для подразделения.

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Повторное использование деталей

Подразделение Народной вооруженной полиции в центральной провинции Хэнань собирает винты, стальные прутья и другие пригодные компоненты из поврежденного оборудования. Их используют для изготовления учебных устройств и модернизации имеющегося оснащения. В ремонтных мастерских установили контейнеры для сбора деталей, а разные подразделения обмениваются запасными частями.

В одном из подразделений ВВС офицерам, посещавшим недавнее учебное занятие, выдали подержанные портфели вместо новых, как это делали ранее. Отдельное подразделение, отвечающее за административную логистику при Центральном военном совете Китая, также усилило контроль за расходами на топливо и обслуживанием автомобилей. Там внедрили цифровую систему мониторинга расхода топлива и условий вождения, ежемесячно анализируют эти данные и ежеквартально отмечают наиболее экономных водителей. Ремонтные мощности оснастили 35 комплектами оборудования, чтобы самостоятельно устранять распространенные неисправности автомобилей.

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