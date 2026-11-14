Ливанская армия изъяла крупную партию оружия и боеприпасов во время рейда на склад в районе Мушаррафие в южном пригороде Бейрута. Военные задержали гражданина Ливана, которого в заявлении идентифицировали инициалами A.A., и начали расследование под судебным надзором.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, операции предшествовали наблюдение и мониторинг деятельности, связанной с перевозкой и незаконным оборотом оружия. Армия не назвала владельца склада и не сообщила о принадлежности изъятого оружия какой-либо организации.

Ход расследования

Отставной бригадный генерал Фади Дауд назвал рейд превентивной операцией, проведенной на основании наблюдения, а не реакцией на непосредственный инцидент. Он подчеркнул, что до завершения следствия нельзя возлагать ответственность на конкретную сторону.

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По словам Дауда, хранение боеприпасов в густонаселенном районе создает прямую опасность для местных жителей. Он также связал операцию с курсом ливанских властей на установление государственной монополии на оружие.

Версии военного обозревателя

Военный обозреватель Мустафа аль-Асаад, проанализировавший опубликованные фотографии, предположил, что набор изъятого оружия больше похож на товар опытного торговца, чем на подготовку к прямому военному столкновению. По его мнению, различное происхождение образцов свидетельствует о широкой сети поставок.

Аль-Асаад отметил, что часть пистолетов могла быть легально импортирована в Ливан, тогда как другие образцы, в частности некоторые пистолеты Glock, могли быть контрабандными или украденными в Ираке. В то же время он подчеркнул, что установить их происхождение возможно только после проверки серийных номеров и маркировок. Среди изъятого также были ручные гранаты, материалы, пригодные для изготовления взрывчатых веществ, прицелы и приборы ночного видения.

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