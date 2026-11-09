Армия Нигерии провела операцию в национальном парке Олд-Ойо, в ходе которой уничтожила временные укрытия, которые, по её данным, использовали подозреваемые преступники. Военные также изъяли автомат АК-47, пустой магазин и ружьё Dane, сообщает Premium Times.

Операция в национальном парке

Операцию 7 и 8 ноября 2026 года провели подразделения Operation IGBO DANU II, действующие в составе 2-й дивизии армии Нигерии, совместно с гибридными силами. По заявлению армии, 7 ноября военные обнаружили в парке людей, которых назвали подозреваемыми преступниками. Они скрылись, когда подразделения приблизились.

На следующий день в ходе дальнейшей операции солдаты обнаружили тело человека, которого армия назвала одним из подозреваемых, скрывшихся после первого контакта. Военные сообщили, что продолжают обследовать территорию, чтобы разыскать беглецов и не допустить их перегруппировки.

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Ситуация с безопасностью в Олд-Ойо

Операция состоялась на фоне обеспокоенности использованием национального парка Олд-Ойо похитителями людей и другими преступными группами в качестве укрытия. 15 мая из трёх школ в районе местного самоуправления Орире штата Ойо были похищены 46 учеников и учителей, которых, по данным издания, доставили в национальный парк. Силовые структуры освободили похищенных 10 июля после 56 дней в плену.

Operation IGBO DANU, также известная как Operation Forest Flush, началась в январе 2026 года и была направлена против очагов бандитов в штате Квара. В октябре командующий 2-й дивизией генерал-майор Аувалу Махмуд заявил, что военные взяли весь парк под контроль в качестве учебного полигона, чтобы не допустить использования лесной территории преступными группами.

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