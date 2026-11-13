Армия Пакистана заявила о 74 убитых террористах — The Hindu

Пакистанские силы безопасности, согласно заявлению армии страны, убили не менее 74 человек, которых военные называют террористами. Это произошло во время нескольких операций на основе разведывательной информации в провинциях Белуджистан и Хайбер-Пахтунхва. Об этом в пятницу, 13 ноября 2026 года, сообщило The Hindu со ссылкой на заявление армии Пакистана.

Операции с 3 ноября

По данным Межведомственной службы по связям с общественностью Пакистана (ISPR), которую издание называет медиаподразделением военных, операции проводились с 3 ноября. В Белуджистане военные указали район Куррам округа Кветта, а в Хайбер-Пахтунхве — районы Мир-Али и Оракзай.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Данные военных

ISPR охарактеризовала операции как основанные на разведывательной информации. В заявлении не уточняется, сколько человек погибло в каждой из названных местностей. Сроки завершения операций также не названы.

Читай нас в