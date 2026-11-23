Армия США намерена возобновить учебные полеты вертолетов в воздушном пространстве возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, США. Как сообщает The Independent, военные могут вернуться к полетам уже в течение недели, начинающейся 6 декабря.

Требуется одобрение авиационного регулятора

Представитель Армии США заявил, что военные планируют координировать этот вопрос с Федеральным управлением гражданской авиации США и проинформировать Конгресс. В то же время в FAA отметили, что не получали от армии формального запроса на возобновление таких полетов. Регулятор подчеркнул: обучение в этом районе нельзя возобновить без его разрешения.

После катастрофы FAA ввело ограничения на смешанное движение гражданских самолетов и вертолетов возле аэропорта. 29 января 2025 года военный вертолет Black Hawk столкнулся в воздухе с пассажирским самолетом American Airlines, который получил разрешение на посадку. В результате аварии погибли 67 человек, среди них — 28 представителей сообщества фигурного катания.

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Предыдущие инциденты в воздушном пространстве

Через три месяца после катастрофы двум коммерческим самолетам было приказано прервать заход на посадку и выполнить повторный круг, чтобы избежать столкновения с вертолетом Black Hawk Армии США. Министр транспорта США Шон Даффи тогда заявил, что ограничения для вертолетов вокруг аэропорта являются четкими, а безопасность должна быть приоритетом.

В августе Национальный совет по безопасности на транспорте США также расследовал инцидент с безопасностью воздушного движения с участием президентского вертолета Marine One над Вашингтоном. Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп не находился в опасности. На прошлой неделе Конгресс одобрил требование, согласно которому авиалайнеры и другие гражданские воздушные суда должны быть оснащены системами, помогающими пилотам обнаруживать воздушные суда поблизости.

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