Армия США перед запланированным контролируемым подрывом почти 70 бочек азида свинца на заводе боеприпасов в Миддлтауне, штат Айова, опубликовала новые модели распространения свинцовой пыли. Они прогнозируют, что после взрыва утром в среду пыль может двигаться на юго-запад — к северо-востоку штата Миссури — в промежутке с 9:00 до 17:00 по центральному времени США.

Как сообщает The Independent, чиновники выбрали среду для операции из-за наиболее благоприятных погодных условий. Федеральные службы предупредили, что часть людей, живущих в зоне до пяти миль к юго-западу от места подрыва, могут эвакуировать еще до детонации. Жителям в радиусе от пяти до 20 миль рекомендовали оставаться в помещениях и держать окна закрытыми.

Предупреждение для уязвимых групп

Представитель Министерства здравоохранения и социальных служб США Шон Кауфман на пресс-конференции в Айове заявил, что беременным женщинам, детям, в том числе в возрасте до шести лет, а также людям с хроническими заболеваниями следует покинуть территорию, отмеченную в модели распространения пыли. Армия также посоветовала всем жителям потенциально затронутых районов избегать активности на открытом воздухе до отдельного уведомления.

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Военные отметили, что контакт со свинцом возможен не только при вдыхании пыли, но и через поверхности, на которые она оседает. После того как выходить на улицу станет безопасно, людям рекомендовали очистить предметы, которых могут касаться дети: игровое оборудование, столы, стулья и перила. Органы здравоохранения соседнего Иллинойса посоветовали жителям оставаться дома в течение 24–48 часов после подрыва.

Суд разрешил проведение операции

Изначально взрыв планировали провести в прошлую пятницу, однако операцию отложили из-за судебного разбирательства, связанного с опасениями за здоровье людей и окружающую среду. В итоге федеральный апелляционный суд постановил, что Агентство по охране окружающей среды США предусмотрело достаточные защитные меры для ограничения распространения свинцовой пыли.

Жители района, однако, выражали обеспокоенность возможным воздействием свинца, который, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, особенно опасен для детей даже при низком уровне в крови. Президент Дональд Трамп настаивал, что контролируемый подрыв является более безопасным вариантом, чем ожидание возможной самопроизвольной детонации опасных материалов. Избранный губернатор Айовы Роб Сэнд заявил, что администрация Трампа должна принять решение на основании информации людей, которых она привлекла к выполнению работы и которые находились в Миддлтауне в течение нескольких недель.

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