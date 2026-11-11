Армия США планирует оснастить элемент батальонного уровня новыми палетными системами противовоздушной обороны ближнего действия в первом квартале 2030 финансового года — с 1 октября по 31 декабря 2029 года. Комплексы разрабатываются в рамках программы Maneuver-Short Range Air Defense Increment 4 (M-SHORAD Inc 4), сообщает The War Zone.

Системы должны обеспечивать точечную оборону подразделений от беспилотников различных классов — от малых квадрокоптеров до дальнобойных ударных дронов типа Shahed 136. Требования также предусматривают возможность поражения вертолетов и самолетов, атакующих наземные силы, а также ведения прямого огня по наземным целям.

Модульная платформа для различных носителей

Ключевым требованием программы является палетный формат Self-Loading Equipment Dock, или SLED. Такой модуль можно быстро устанавливать на легкие пилотируемые транспортные средства и беспилотные наземные машины либо снимать с них для стационарной обороны передовых позиций. Среди потенциальных платформ армия назвала автомобили Joint Light Tactical Vehicle, Infantry Squad Vehicle и беспилотные наземные машины.

Военные не хотят использовать варианты, требующие отдельных прицепов. Комплекс должен автономно работать 72 часа, а при поддержке подразделения — от трех до семи дней. Среди требований также возможность перевозки самолетом C-130 без специального оборудования, десантирования, транспортировки на внешней подвеске и снятия с машины.

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Ракеты, пушки и некинетические средства

Армия США пока не определила окончательный состав сенсоров и средств поражения. Она требует перенастраиваемый модуль боевого оснащения, который будет сочетать кинетические средства — ракеты и пушки прямого огня — с некинетическими способами противодействия.

Среди возможных решений рассматриваются системы, способные применять 30-мм пушки, пулеметы M134, ракеты Stinger, AGM-114 Hellfire и AIM-9X Sidewinder. Почти все проекты, представленные потенциальными участниками программы, также используют 70-мм управляемые ракеты APKWS II, оптимизированные для борьбы с воздушными целями. По данным издания, украинские военные первыми применили APKWS II в бою именно в роли средства противодействия дронам.

Новые комплексы должны интегрироваться в сети управления противовоздушной обороной, что позволит рассредоточенным системам обмениваться данными и выбирать наиболее подходящее средство поражения для конкретной цели. Программа M-SHORAD Inc 4 рассматривается как один из элементов более широкой модернизации американской ПВО, которая также охватывает новые перехватчики, радары, лазерные и микроволновые системы направленной энергии.

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