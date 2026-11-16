Армия США планирует срочно построить 17 стандартизированных сборных железобетонных укрытий для военнослужащих в Израиле, Саудовской Аравии и Ливане. Десять укрытий должны разместить в Израиле, пять — в Саудовской Аравии, еще два — в Ливане, сообщает Defense News.

Армия США опубликовала запрос к потенциальным подрядчикам, в котором подчеркнула срочную необходимость заменить нестандартные укрытия для персонала, в том числе переоборудованные транспортные контейнеры. В документе указано, что военнослужащие, использующие такие сооружения, сейчас находятся под угрозой.

Защита от ракет и дронов

Новые укрытия должны защищать американских и коалиционных военнослужащих, работающих в потенциально враждебной среде в зоне ответственности Центрального командования США. Они должны оставаться неповрежденными во время атак непрямым огнем, в том числе ракетами и дронами.

Точные названия баз и координаты объектов армия США раскроет только подрядчикам, которые будут соответствовать требованиям будущего запроса предложений. В то же время в сообщении упомянуты пять основных мест размещения: одно в Израиле и по два в Саудовской Аравии и Ливане.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Конструкция и сроки

Каждое укрытие будет состоять из трех секций армированного бетона, иметь стальные входные двери и бетонные барьеры Alaska возле входов. Наружные стены дополнительно защитят мешками с песком, а на крыше предусмотрен слой такой защиты толщиной не менее 18 дюймов.

Проект должны завершить в течение 45 дней после выдачи заказа. Армия США также планирует предоставить подрядчикам лишь три дня для подачи коммерческих предложений. К участию приглашают лицензированные строительные и инженерные компании, способные быстро развернуть работы в Саудовской Аравии, Израиле и Ливане.

По данным Defense News, проект появился после атак иранских ракет и дронов на американские базы в Персидском заливе, в результате которых погибли не менее 23 военнослужащих. В частности, во время удара по армейскому командному пункту в Кувейте в марте 2026 года погибли шестеро военных.

Читай нас в