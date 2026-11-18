Армия США и компания REalloys 3 ноября подписали необязывающее рамочное соглашение о возможном строительстве предприятия по переработке тяжелых редкоземельных металлов на территории армейского склада Tooele Army Depot в штате Юта. По данным OilPrice, для проекта могут выделить 200 акров военной земли.

REalloys должна профинансировать, построить и эксплуатировать предприятие. Армия США получит право первой оферты на приобретение произведенных диспрозия и тербия. Окончательный договор аренды еще не подписан: стороны должны завершить экологическую оценку, получить разрешения и выполнить другие требования.

Аренда до 75 лет

Армия США выбрала REalloys для эксклюзивных переговоров в июне в рамках Strategic Capital Initiative. Условия рамочного соглашения предусматривают аренду сроком на 50 лет с возможностью продления еще на 25 лет. Компания должна платить рыночную арендную плату, а после начала коммерческой деятельности — дополнительную плату за участие в проекте.

Диспрозий и тербий используются в мощных магнитах, работающих при высоких температурах в истребителях, ракетах и другом современном военном оборудовании. OilPrice отмечает, что Китай контролирует почти всю переработку этих металлов.

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Планы в Канаде и США

REalloys развивает североамериканскую цепочку поставок для преобразования оксидов редкоземельных элементов в металлы, необходимые производителям магнитов. Компания совместно с Saskatchewan Research Council развивает производство в Саскатуне, а ее подразделение в Юклиде, штат Огайо, занимается металлургической переработкой тяжелых редкоземельных элементов.

Компания строит установку стоимостью 40 млн долларов в Саскатуне, которую впоследствии планирует перевезти в Огайо. Ее заявленная годовая мощность составляет около 30 тонн металлического диспрозия и 15 тонн металлического тербия. REalloys ожидает получить первый металл неодим-празеодим в Саскатуне в первом квартале 2027 года, а завод по металлизации диспрозия и тербия ввести в эксплуатацию в первом квартале 2028 года.

1 января 2027 года должен вступить в силу запрет Пентагона на магниты для оборонного сектора, изготовленные из редкоземельных материалов из Китая и других определенных стран. Китай, по данным издания, продлил паузу в расширенных экспортных ограничениях на редкоземельные элементы до 10 января 2027 года.

OilPrice в своем сообщении отмечает, что владелец издания владеет акциями и/или опционами REalloys, что может создавать заинтересованность в росте стоимости ценных бумаг компании.

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