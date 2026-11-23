Армия США опубликовала руководство Defense Critical Infrastructure Community Coordination Guide, призванное помочь военным объектам планировать защиту критической инфраструктуры и координировать действия с местными партнерами. Документ подготовили совместно с Агентством США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, ФБР, Агентством по охране окружающей среды, министерствами транспорта и энергетики, а также Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям.

Зависимость от гражданской инфраструктуры

Как сообщает Breaking Defense, воинские части на континентальной территории США должны обеспечивать перемещение личного состава и ресурсов к портам, железнодорожной инфраструктуре и аэропортам для развертывания в других регионах мира во время кризиса. В то же время многие системы, необходимые для работы баз и перевозки техники, принадлежат частным компаниям и органам местного самоуправления, а не федеральным властям или армии.

Командующий I корпусом генерал-лейтенант Мэтью Макфарлейн заявил, что нарушение работы городской электросети, системы водоснабжения или магистральной волоконно-оптической линии вследствие действий противника либо стихийного бедствия сразу влияет на выполнение военных задач.

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Пять частей документа

Новое руководство содержит краткий перечень ключевых действий для быстрого начала работы, два раздела о необходимости координации и характере угроз, а также объяснение взаимных потребностей военных и местных сообществ. Отдельно изложен порядок налаживания необходимых контактов и заключения договоренностей.

В приложениях собраны ресурсы федерального, штатного, местного и армейского уровней, а также практические примеры. Во время второго саммита по защите критической инфраструктуры на базе Джойнт-Бейс Льюис—Маккорд участники рассмотрели сценарий развертывания сил на Тихоокеанском Северо-Западе США, проанализировали общие зависимости и возможные операционные препятствия.

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