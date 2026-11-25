Армия США не получит первый конвертоплан MV-75 Cheyenne II для испытаний до конца 2026 года, как планировалось ранее. Задержка произошла после нехватки финансирования, которая нарушила рабочую коммуникацию между военными и компанией Bell — главным подрядчиком программы, сообщает Breaking Defense.

В управлении закупок, логистики и технологий Армии США заявили, что новая дата передачи первого летательного аппарата для испытаний пока не определена. Армия совместно с Bell, дочерней компанией Textron, готовит обновленный интегрированный график с расчетом ресурсов и анализом рисков, чтобы установить реалистичные этапы программы при приемлемой стоимости.

Перерыв в финансировании

По данным Textron, к июлю Армия США израсходовала почти все доступные средства на программу MV-75 в 2026 финансовом году. Bell продолжала отдельные работы, одновременно сокращая расходы из-за дефицита финансирования.

В июле военные попросили перераспределить на MV-75 350 млн долларов для строительства и испытаний восьми прототипов конвертоплана. Конгресс одобрил это перепрограммирование средств в третьем квартале. Около 300 млн долларов было законтрактовано через изменения в контрактах, которые покрывали уже понесенные расходы Bell и ее поставщиков.

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Представитель Армии США отметил, что во время финансовой паузы Bell выполняла часть работ на свой риск без дополнительного финансирования. Обычное исполнение контракта и контакты между сторонами возобновились 28 сентября, когда военные получили перераспределенные средства.

Риск нового сдвига графика

Неопределенность с бюджетом на 2027 финансовый год также может повлиять на дальнейший график. Армия запросила более 2 млрд долларов на MV-75, однако задержка с утверждением средств может отложить первый контракт на малосерийное начальное производство.

Bell выбрали главным подрядчиком в конце 2022 года в рамках программы Future Long Range Assault Aircraft. Армия заявляла, что Cheyenne II сможет летать вдвое быстрее и вдвое дальше, чем имеющиеся десантно-штурмовые вертолеты службы. После ввода в эксплуатацию он должен постепенно заменить часть парка UH-60 Black Hawk.

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