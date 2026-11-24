Армия США во время тестовых учений NANO ACE II в районе Тан-Тана в Марокко испытала небольшой наземный роботизированный комплекс FireAnt для развертывания датчиков, способных обнаруживать вражеские беспилотники. Испытания в октябре состоялись на многодоменном полигоне MDTA в сотрудничестве с Вооруженными силами Марокко, сообщает The War Zone.

Шесть датчиков на платформе

На опубликованных Армией США снимках FireAnt перевозит шесть малых наземных датчиков — по три на двух наклонных направляющих. После развертывания они устанавливаются на трех небольших опорах. Принцип их работы не уточняется, однако такие устройства могут фиксировать сигналы, излучаемые дронами, или их акустические признаки.

FireAnt производит компания Swarmbotics AI. Это компактная колесная платформа 4×4, которую можно адаптировать для радиоэлектронной борьбы, наблюдения, разведки и других задач. Роботизированные комплексы также могут действовать в полуавтономных группах.

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Расширение противодронового наблюдения

По сообщению Армии США, NANO ACE II оценивал прототипы, объединяющие автономные платформы, различные полезные нагрузки, программное обеспечение для управления миссиями и устойчивые средства связи. Участники проверяли, могут ли системы самостоятельно работать на неподготовленной местности и сохранять функциональность в условиях противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

Рассредоточенная сеть датчиков и роботов с собственным сенсорным оборудованием может передавать операторам несколько потоков данных для формирования более детальной картины воздушных и наземных угроз. Эти данные могут направлять более мощные системы наблюдения для дальнейшего сопровождения целей и средства поражения для противодействия им. В то же время Армии США необходимо решить вопрос объединения многочисленных узлов в общую сеть и обработки большого объема информации.

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