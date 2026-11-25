В США Армия заявила, что первая батарея дальнобойного гиперзвукового оружия Long Range Hypersonic Weapon, также известного как Dark Eagle, полностью введена в эксплуатацию. По словам генерал-лейтенанта Фрэнка Лозано, руководителя программы закупок PAE Fires, батарея готова к развертыванию и применению по всему миру. Об этом он сообщил в интервью Breaking Defense 19 ноября.

Лозано не раскрыл ни дату, ни место, где первая батарея была полностью введена в эксплуатацию. Он также отметил, что подразделения получили все необходимое для применения системы.

Задержки программы

Армия США изначально планировала ввести первую батарею в эксплуатацию в 2023 году. Этому помешали проблемы во время испытаний, в том числе проблема механической инженерии с пусковой установкой. Позднее целевой срок перенесли на сентябрь 2025 года, однако и его не соблюли.

В октябре 2026 года Bloomberg сообщал, что первая батарея еще не была полностью введена в эксплуатацию. Офис программы Армии США тогда заявлял, что продолжает работы по вводу Dark Eagle в эксплуатацию и должен провести дополнительные обучение, техническое обслуживание и мероприятия по поддержанию готовности. Лозано не стал прямо называть этот отчет неточным, отметив, что ситуация быстро меняется.

Состав и производство

В состав одной батареи Dark Eagle входят четыре прицепные транспортно-пусковые установки, каждая из которых имеет по две ракеты в контейнерах, а также центр управления батареей и машина обеспечения. Гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость от Маха 5 и маневрировать в атмосфере. Система использует мобильные наземные пусковые установки и предназначена для поражения целей на дальности до 1725 миль.

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Dark Eagle разрабатывали параллельно с программой ВМС США Conventional Prompt Strike. Обе системы используют общий гиперзвуковой планирующий блок: Армия США будет применять его с наземных пусковых установок, а ВМС — с эсминцев класса Zumwalt и подводных лодок класса Virginia.

Согласно отчету Government Accountability Office за июль, Армия и ВМС США приостановили производство для устранения проблем, выявленных во время испытаний. В документе также упомянуты трудности на предприятии Lockheed Martin, в частности неполные, противоречивые и нечеткие производственные стандарты для ракет.

Следующие батареи

Армия США работает над вводом в эксплуатацию второй и третьей батарей Dark Eagle. Лозано заявил, что производство третьей батареи уже прошло более половины процесса. По его оценке, следующие батареи должны достичь полной способности быстрее, чем первая.

Он также допустил, что в будущем к программе могут привлечь дополнительных производителей. По его мнению, это даст Армии США больше гибкости в производстве и поставках систем.

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