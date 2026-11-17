Заместитель министра армии США Майкл Обадал заявил в Вашингтоне о снижении готовности пилотируемого авиационного парка сухопутных войск и увеличении числа аварий. Уровень полной готовности техники к выполнению задач, по его словам, составляет менее 60% при целевом показателе 75%, сообщает Breaking Defense.

Меньше налёта и больше аварий

Во время мероприятия AUSA Hot Topic Обадал заявил, что армейская авиация за последний год столкнулась с большим числом аварий, хотя налёт был на 150 тысяч часов меньше, чем три года назад. По его словам, пилоты и экипажи летают недостаточно, чтобы поддерживать необходимые навыки.

Обадал, ранее служивший армейским лётчиком, заявил, что 82% аварий класса A связаны с человеческим фактором. Он подчеркнул необходимость изменить подход к этой проблеме, чтобы не подвергать людей риску из-за её игнорирования.

Данные о безопасности и обеспечении

В то же время данные по безопасности полётов демонстрируют более сложную картину. Согласно бюллетеню армии США, опубликованному в январе, показатель аварий класса A улучшился в 2025 финансовом году. Однако совокупный показатель авиационных аварийных случаев классов A-C был самым высоким за предыдущие десять лет. Количество случаев класса C росло в течение каждого из последних трёх лет, несмотря на снижение налёта.

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В отчёте Управления подотчётности правительства США, опубликованном в марте, также установлено, что армия не достигла целевых показателей полной готовности в 2024 финансовом году. Точный показатель в отчёте не приводился.

Изменения в подготовке лётчиков

Для повышения готовности армия планирует использовать платформу Weapons 360. Она предоставляет данные в реальном времени о состоянии основных систем вооружения и помогает выявлять проблемы вплоть до отдельных комплектующих и поставщиков. Обадал также сообщил о переходе к единой модели обеспечения, которая должна объединить несколько структур, участвующих в поддержании основных образцов техники.

Отдельно армия меняет систему авиационной подготовки. Среди инициатив — программа Flight School Next с закупкой нового вертолёта и обновлённой учебной программой, сосредоточенной на базовых навыках управления вертолётом. Кадровых и уорент-офицеров также планируют вернуть со штабных должностей в авиационные подразделения.

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