В Судане армия и союзные ей силы взяли под контроль три территории и несколько деревень к востоку от города Аль-Нухуд в штате Западный Кордофан. Об этом 15 ноября со ссылкой на военные источники сообщило Anadolu Agency.

Продвижение к Аль-Нухуду

По словам источников, армия взяла под контроль Хамасат, Маркаб и Умм-Увейшу и продолжила продвижение в направлении Аль-Нухуда — второго по величине города штата. Аль-Нухуд в настоящее время контролируют военизированные Силы быстрого реагирования Судана (RSF).

Военнослужащие и бойцы союзных формирований опубликовали в социальных сетях видео, на которых видно, как их подразделения входят в Хамасат и Умм-Увейшу. RSF не прокомментировали сообщения о продвижении армии.

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Предыдущие бои в штате

Суданские чиновники также заявили, что днем ранее армия и союзные силы взяли под контроль Аль-Хувай, расположенный примерно в 100 километрах от Аль-Нухуда, после боев с RSF. 7 ноября, по данным источников, знакомых с ходом боев, армия также взяла Аял-Бахит к северо-западу от Аль-Хувая.

Бои между суданской армией и RSF активизировались в штатах Северный, Западный и Южный Кордофан с 25 октября прошлого года. Конфликт, начавшийся в апреле 2023 года, унес десятки тысяч жизней и привел к перемещению почти 13 миллионов человек, по оценкам ООН.

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