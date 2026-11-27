Суданская армия заявила о восстановлении контроля над районом Маканза на юго-востоке штата Голубой Нил после боев с Силами быстрого реагирования и Народным движением освобождения Судана — Север (SPLM-N). Маканза расположена к югу от города Эд-Дамазин, административного центра штата.

Заявление армии

Как сообщает Anadolu Agency, 4-я пехотная дивизия суданской армии заявила, что ее военные вытеснили бойцов Сил быстрого реагирования из Маканзы. Представители Сил быстрого реагирования не прокомментировали это заявление.

26 ноября военные источники сообщили агентству, что армия при поддержке союзных сил также вернула контроль над районом Суда. За два дня до этого Силы быстрого реагирования заявляли о захвате Суды. В тот же день суданская армия объявила о прибытии в штат Голубой Нил подразделений Sudan Shield Forces для усиления своих войск.

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Бегство гражданских в Южный Судан

Независимая инициатива гражданского общества штата Голубой Нил заявила, что в течение недели в округ Ренк штата Верхний Нил в Южном Судане прибыли более 14 тысяч человек, бежавших от усиления боев. Большинство из них добрались до районов деревень Шомеди и Адхам.

Организация сообщила о росте потребностей в продовольствии, безопасной питьевой воде, жилье и медицинской помощи. Она также выразила обеспокоенность потерей семьями средств к существованию и давлением на общины, принимающие перемещенных лиц, и призвала прекратить боевые действия, защищать гражданских и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ.

25 ноября власти Судана обвинили Силы быстрого реагирования в атаках беспилотников на Эд-Дамазин и Эр-Росейрес, в результате которых, по их данным, погибли 17 человек и десятки получили ранения. Силы быстрого реагирования не комментировали эти обвинения. Война между суданской армией и Силами быстрого реагирования продолжается с апреля 2023 года; по данным агентства, она унесла десятки тысяч жизней и вынудила около 13 миллионов человек покинуть свои дома.

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