Армия Судана заявила об уничтожении беспилотника в штате Западный Кордофан — это уже четвёртый дрон, который военные, по их словам, сбили там в течение недели. Согласно заявлению армии, её силы противовоздушной обороны в полдень в субботу перехватили «вражеский» беспилотник FH-95 к востоку от Вад-Банды.

Армия не уточнила, кому принадлежал дрон. О ходе боевых действий в регионе Anadolu Agency сообщает со ссылкой на военные источники, пожелавшие остаться неназванными.

Бои возле Аль-Хувея

По словам этих источников, суданская армия и союзные ей силы нанесли значительные потери военизированным Силам быстрого реагирования в ходе трёхчасового боя возле Аль-Хувея. Они также утверждают, что подразделение Сил быстрого реагирования, участвовавшее в столкновении, было уничтожено.

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Объединённые силы вооружённых движений, воюющих на стороне армии, заявили о продолжении операций против Сил быстрого реагирования третий день подряд и о продвижении на нескольких ключевых направлениях. Военнослужащие также распространили в социальных сетях видео, которые, по их утверждениям, демонстрируют уничтоженную технику противника.

Борьба за Аль-Хувей

Армия стремится установить контроль над Аль-Хувеем — городом, соединяющим центральные районы Судана с Западным Кордофаном и являющимся центром торговли скотом в поясе производства гуммиарабика. Накануне военные источники сообщили о захвате Аяль-Бахита на северо-западе района Аль-Хувей, а армия заявила о контроле над Умм-Марахиком в том же районе.

Столкновения в штатах Северный, Западный и Южный Кордофан усилились в прошлом году. Война между армией Судана и Силами быстрого реагирования продолжается с апреля 2023 года, унесла десятки тысяч жизней и привела к перемещению миллионов людей.

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