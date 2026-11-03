Армия Судана заявила, что её силы противовоздушной обороны сбили беспилотник FH-95 в штате Западный Кордофан. Как сообщает Anadolu Agency, военные назвали аппарат враждебным и отметили, что его сбили в понедельник вечером к югу от Вад-Банды.

Оператор дрона не назван

Военное командование не сообщило, кто управлял беспилотником, а также не раскрыло подробностей о его задаче. FH-95 китайского производства предназначен для разведки, наблюдения и ведения радиоэлектронной борьбы. Он способен находиться в воздухе более 12 часов.

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Бои в Кордофане продолжаются

Боевые действия между армией Судана и военизированными Силами быстрого реагирования продолжаются в трёх штатах региона Кордофан — Северном, Западном и Южном. Стороны воюют с апреля 2023 года из-за разногласий относительно интеграции военизированной группировки в состав армии.

По оценкам ООН и международных организаций, конфликт унёс жизни десятков тысяч человек и привёл к перемещению примерно 13 миллионов человек.

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