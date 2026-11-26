Армия Судана заявила о сбитии дрона в Южном Кордофане — Anadolu Agency
Вооруженные силы Судана заявили, что их противовоздушная оборона сбила беспилотник к западу от города Кадугли в штате Южный Кордофан на юге страны.
Заявление военных
Как сообщает Anadolu Agency, в заявлении армии говорится, что утром в четверг силы ПВО перехватили и сбили дрон FH-95, который военные назвали вражеским.
Других подробностей о беспилотнике или обстоятельствах инцидента суданская армия не раскрыла.
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Сообщения об ударах в Голубом Ниле
Заявление о перехвате появилось на следующий день после сообщения правозащитной группы об ударах беспилотников Сил быстрого реагирования в штате Голубой Нил на юго-востоке Судана. По ее данным, погибли по меньшей мере 19 гражданских лиц, еще почти 25 человек получили ранения.
Вооруженный конфликт
Боевые действия между суданской армией и военизированными Силами быстрого реагирования продолжаются с апреля 2023 года. Конфликт начался из-за интеграции военизированного формирования в состав армии, унес десятки тысяч жизней и привел к перемещению миллионов людей.