В Судане военные задержали Ахмеда Харуна — главу бывшей правящей Партии национального конгресса, которого разыскивает Международный уголовный суд. Об этом сообщает Nation Kenya со ссылкой на партийных чиновников.

Розыск Международного уголовного суда

Харун был высокопоставленным исламистским чиновником во времена свергнутого суданского лидера Омара аль-Башира. МУС разыскивает его в связи с предполагаемыми военными преступлениями и геноцидом в регионе Дарфур в начале 2000-х годов.

По данным издания, Харун скрывался на протяжении нескольких лет и отвергал выдвинутые против него обвинения, называя их политическими.

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Заявления о поддержке армии

В телевизионном подкаст-интервью в субботу Харун заявил, что Партия национального конгресса и армия могут не быть политически согласованными, однако вместе воюют против военизированных Сил быстрой поддержки.

Два чиновника Партии национального конгресса подтвердили задержание Харуна. Причины, по которым армия задержала своего союзника, пока неясны. Суданская армия и МУС не сразу прокомментировали эту информацию.

Представители исламистского движения утверждают, что помогали армии в ее продвижении против Сил быстрой поддержки во время войны, которая продолжается более трех лет. Конфликт вызвал волны этнических убийств, голод и массовое перемещение людей, а ООН называет его крупнейшим гуманитарным кризисом в мире.

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