Армия Тайваня ввела новый формат боевой подготовки без заранее определенного сценария, заменив им традиционные учебные программы. Изменения призваны повысить боеготовность войск на фоне военной угрозы со стороны Китая, сообщает Taipei Times.

Боевые подразделения должны проходить базовую подготовку не менее двух раз в год. Девятинедельная программа предусматривает интенсивные учения с боевой стрельбой на определенных полигонах. Она состоит из трех недель начальной подготовки, трех недель тактической оценки, двух недель проверки боевых возможностей и недели разбора результатов.

Учения в условиях неопределенности

Тактическая оценка включает полевые учения, которые длятся 10 дней и девять ночей и проводятся круглосуточно. Во время недавнего медиа-тура Северного объединенного командования испытаний и подготовки армии в уезде Синьчжу в них участвовали 109-я пехотная бригада и 542-я общевойсковая бригада, дислоцированные на севере Тайваня.

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Ранее в учениях обычно участвовало одно подразделение уровня батальона, которое от начала до завершения действовало по установленному сценарию. Новая система делает акцент на совместных действиях разных подразделений и моделирует ситуации, в которых военные должны реагировать на неожиданные перемещения противника.

Новые средства оценки

В программу также интегрировали систему лазерного поражения и Team Awareness Kit. По словам инструкторов, эти средства позволяют отслеживать позиции своих сил и противника, а также обмениваться разведывательной информацией в реальном времени во время совместных операций разных родов войск.

Командиры подразделений и командные инструкторы получили больше свободы в проведении и оценке учений. Цели подготовки и критерии оценки определяют командиры, а инструкторы могут задавать вопросы с учетом специфики конкретного подразделения. Аналогичный формат приближенных к реальному бою учений Тайвань ввел для ежегодных военных маневров Han Kuang в 2024 году.

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