На оккупированном Западном берегу реки Иордан более 700 израильских поселенцев причастны к актам насилия и терроризма против палестинцев, следует из данных службы безопасности Израиля Шин-Бет, о которых сообщает Anadolu Agency со ссылкой на армейское радио Израиля.

Две группы причастных

По данным радио, Шин-Бет считает примерно 100 человек ключевыми подстрекателями. По этой оценке, они возглавляют нападения и координируют деятельность из поселенческих форпостов. Часть из них ранее задерживали, а участников этой группы также связывают с масштабными поджогами палестинского имущества.

Еще около 600 человек отнесли ко второму кругу. По информации радио, они участвовали в насильственных действиях, поджогах, написании подстрекательских лозунгов и других действиях. В конце 2025 года Шин-Бет идентифицировала около 70 ключевых подстрекателей и еще примерно 300 человек во втором круге, поэтому общее число таких лиц за год почти удвоилось.

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Форпосты как источники нападений

Шин-Бет также определила 115 поселенческих объектов на Западном берегу, включая форпосты и фермы, как центры насилия, откуда совершаются нападения на палестинские деревни. За последний год, по информации радио, было создано 31 такой форпост.

В сообщении говорится, что около 750 тысяч поселенцев проживают в 156 поселениях и 360 форпостах на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. Начальник Генерального штаба Израиля Эяль Замир на закрытом заседании подкомитета Кнессета по вопросам разведки заявил депутатам, что армии не хватает достаточных инструментов для противодействия еврейскому терроризму на этой территории. Радио предположило, что его слова о нехватке инструментов могли касаться возобновления приказов об административном задержании поселенцев, хотя Замир прямо об этом не заявлял.

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