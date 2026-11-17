«Арсенал» близок к завершению переговоров по новым контрактам с вратарём Давидом Райей и защитниками Юрриеном Тимбером и Пьеро Инкапье, сообщает Sky Sports News.

Контракты Райи и Тимбера

Действующие соглашения Райи и Тимбера с клубом рассчитаны до 2028 года. Райя присоединился к «Арсеналу» в 2023 году из «Брентфорда» — сначала на правах аренды. Тимбер перешёл в клуб из «Аякса» тем же летом.

После поражения сборной Нидерландов от Германии со счётом 0:5 в Лиге наций Тимбер заявил ESPN Netherlands, что сообщения о новом соглашении движутся в правильном направлении. Он также отметил, что чувствует себя в клубе как дома, а в случае продления контракта надеется добавить к нему ещё несколько лет.

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Переговоры с Инкапье

Инкапье также ведёт переговоры о продлении соглашения. Защитник первоначально присоединился к «Арсеналу» из «Байера» на правах аренды в 2025 году, а прошлым летом клуб оформил его полноценный трансфер. В «Арсенале» уверены, что он свяжет с командой своё долгосрочное будущее.

В понедельник Sky Sports News также сообщил, что полузащитник Деклан Райс устно согласовал новый контракт с «Арсеналом».

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